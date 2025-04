Ilnapolista.it - Haaland ci sarà contro l’Italia il 6 giugno, gli servono cinque-sette settimane per recuperare dall’infortunio

Secondo le ultime notizie sull’infortunio di, il norvegese potrebbeper la finale di Fa Cup del 17 maggio se il Manchester City riuscisse a eliminare il Nottingham Forest in semifinale a fine aprile. Potrebbe anche farcela a giocareBournemouth e Fulham nelle ultime due partite di Premier League della stagione.dovrebbeper le qualificazioni del MondialeSecondo lo staff medico, l’assenza di Erlingdal Manchester City dovrebbe durare tra le «e le». A confermarlo anche l’allenatore Pep Guardiola. L’attaccante 24enne si è infortunato alla caviglia sinistra domenica in uno sper 2-1 con un giocatore del Bournemouth nei quarti di finale della Fa Cup. Aveva appena segnato il suo 30° gol stagionale in tutte le competizioni.