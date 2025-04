Ilfattoquotidiano.it - Ha un incidente stradale, riesce a uscire dal veicolo ma mentre si allontana cade in un pozzo e muore: la tragica storia Shirley Obert

Ha avuto un, è riuscita adale, nel tentativo dirsi, è caduta in uncoperto dal fogliame ed è morta. Si chiamavala 67enne scomparsa sabato dopo essere rimasta coinvolta in unautomobilistico nella contea di Monroe. Autorità e familiari – la donna ha lasciato quattro figli – hanno iniziato subito le ricerche: domenica 30 marzo, il corpo è stato trovato in fondo a un “profondo circondato da fitta vegetazione“, nei pressi del luogo dell’, lì dove già era stata rinvenuta l’auto di.“La signora stava probabilmente cercando aiuto dopo aver sbattuto col proprio. Non sappiamo esattamente come sia finita nell’area boschiva dove è stata ritrovata l’auto. Stiamo indagando per ricostruire i fatti ma potremo non arrivare mai alla soluzione”, le parole della polizia.