Universalmovies.it - Gundam | Sydney Sweeney nel cast del film live-action

La nuova stella hollywoodianasarà tra i primi membri deldell’annunciatoin.Secondo un nuovo aggiornamento proveniente da Deadline, infatti, la giovane attrice viene data nelle fasi finali delle trattative per ottenere un ruolo da protagonista nelLegendary Pictures dedicato al mito di Mobile Suit. Nessun dettaglio sulla natura del ruolo è stato rivelato, così come nessun commento dalla stessa Legendary è stato fatto a riguardo.La carriera diè oramai sempre più lanciata nel grande panorama hollywoodiano. Tanti sono stati i ruoli ottenuti nell’ultimo periodo dalla giovane attrice, e quello inpotrebbe davvero trasformarla in una diva planetaria. Non resta che attendere conferme ufficiali.Cosa Sappiamo.