Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Venom, Martedi 1 Aprile 2025

Leggi su Digital-news.it

sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21.15,porta sullo schermo uno dei personaggi più enigmatici della Marvel. Tom Hardy interpreta Eddie Brock, un giornalista che si ritrova ospite di un parassita alieno, dando vita a un'entità metà umana e metà extraterrestre. Nel cast anche Michelle Williams. Su SkyDue HD alle 21.15, Il Grinta è il remake western firmato dai fratelli Coen con Jeff Bridges nei panni dell'arcigno sceriffo Rooster Cogburn. La giovane Mattie Ross ingaggia il rude cacciatore di taglie per catturare l'assassino di suo padre, in un viaggio pericoloso e avvincente.