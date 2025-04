Ilrestodelcarlino.it - Guasto alla rete idrica, maxi perdita d’acqua a Valle Fiorana

Ascoli, 1 aprile 2025 – Un improvvisodella Ciip ha causato problemi nella serata di oggi in zona San Gaetano a, in particolare lungo la linea che veicola l’acqua nel quartiere di Monticelli. Andrea Vagnoni Una colonna alta di acqua è schizzata verso l’alto in maniera spettacolare ed ha attirato l’attenzione dei residenti della zona che hanno subito segnalato il problema che si stava verificando. Sul posto sono giunti i tecnici della Ciip e i vigili del fuoco che hanno immediatamente iniziato gli interventi necessari per risolvere il problema. DCiip hanno fatto sapere che non si è trattato di una rottura particolarmente grave, per cui l’intervento è stato affrontato con rapidità e nella fiducia di poterlo risolvere nel giro di poco tempo anche se ieri sera le operazioni stavano andando avanti già da diverse ore.