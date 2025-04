Calciomercato.it - “Guardiola al Milan”: la pazza idea di Paratici

Leggi su Calciomercato.it

L’ex Juventus vicino a diventare il nuovo ds rossonero e per il ruolo di allenatore sogna il manager spagnolo. Ilsogna il manager del Manchester City sulla propria panchina e lo fa con Fabio, molto vicino a diventare il direttore sportivo dei rossoneri.“al”: ladi(LaPresse) – Calciomercato.itNegli ultimi giorni si sono intensificati i contatti con Giorgio Furlani che ha scelto l’ex Juventus per ricostruire la formazione. Un ritorno in Italia perche fino a luglio dovrà però restare dietro le quinte visto che deve ancora finisce di scontare la squalifica per la vicenda plusvalenze. Dietro le quinti non vuole dire fermo ed, infatti, nonostante non abbia ancora raggiunto un accordo totale, né l’investitura ufficiale, il dirigente si starebbe già muovendo per il nuovo allenatore.