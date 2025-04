Game-experience.it - GTA 6 non ha paura della concorrenza dei giochi creati con l’IA, rivela il CEO di Take-Two

Strauss Zelnick, CEO di-Two Interactive, ha chiarito che GTA 6 non ha nulla da temere dall’Intelligenza Artificiale. In un’intervista a Bloomberg TV, ha sottolineato che le IA non sono in grado di creare un giocoportata di GTA, perché lavità umana resta il vero motore dell’industria. Nonostante l’avanzamentotecnologia, nessuna IA può sostituire l’ingegno e l’originalità degli sviluppatori, fondamentali per realizzare titoli capaci di distinguersi.Grazie ad MP1ST scopriamo che Zelnick ha spiegato che spesso gli viene chiesto se un utente potrebbe generare un rivale di GTA semplicemente usando ChatGPT14 per scrivere il codice e creare una campagna marketing. La sua risposta è netta: non esistono prove che questi strumenti possano garantire il successovo. Tuttavia,può essere un valido supporto per velocizzare i processi più meccanici, come animazioni ed effetti grafici, lasciando la parteva agli esseri umani.