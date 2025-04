Grecia inondazioni a Paros e Mykonos | le auto trascinate dalla forza dell' acqua

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'ondata di maltempo che si è abbattuta sullaha causato gravisoprattutto nelle note località turistiche di. Il sindaco di, Costas Bizas, ha dichiarato che un fiume ha rotto gli argini nel villaggio di pescatori di Naoussa, allagando negozi e case e travolgendo circa 40 veicoli, spinti. La protezione civile ha invitato i residentie due località di restare in casa. Si prevede che le forti piogge si sposteranno poi sulle isole di Chios, Samos e Icaria accompagnate da raffiche di vento fino a 74 km orari. Le scuole sono state chiuse a scopo precauzionale sulle isole di, Rodi, Kos, Kalymnos, Symi e Tilos. Sono in corso le operazioni per liberare le strade bloccate dalle frane e dai veicoli. Al momento non sono stati segnalati feriti.