Tgcom24.mediaset.it - Grecia, alluvione nelle isole di Paros e Mykonos

Legreche disono state devastate da forti piogge e tempeste che hanno trasformato le strade in fiumi di acqua e fango. A, la città di Naoussa è stata particolarmente colpita, con 13 persone bloccate in strada e soccorse dai vigili. A Lefkes si sono verificati smottamenti e frane. A, escavatori stanno lavorando per far defluire l'acqua che ha allagato caffè e ristoranti. In sole due ore sono caduti 72 mm di pioggia, accompagnati da venti forti.