Iltempo.it - Grande paura per Monica Setta: l'operazione e il messaggio sui social

"Amici carissimi ve lo dico solo ora perché sto bene". Con unsu X,, conduttrice di Rai1 e giornalista di lungo corso, rassicura i fan. Laè stata operata d'urgenza per una occlusione intestinale, a causa di un'ernia strozzata. "Grazie al prof Luigi Masoni, ultimo controllo ok", scrive ancora la giornalista. Adesso, per fortuna, sta bene. Tutti aspettano il suo ritorno in televisione con Donne al bivio, programma che le ha regalato grandissime soddisfazione e successo di ascolti, oltre che Uno Mattina in famiglia (in onda ogni sabato e domenica). "Ho aspettato, anche per scaramanzia, che ieri l'ultimo follow up certificasse la guarigione totale per raccontarvi quanto mi era accaduto. Perché si, lo spavento è stato immenso. Ritrovarsi in sala operatoria quando si pensa di avere solo un mal di pancia e le flebo e i punti tutto il resto.