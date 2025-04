Davidemaggio.it - Grande Fratello, una delle peggiori edizioni di sempre si salva in corner con la vittoria di Jessica

Che ilimpari la lezione. In una finale purgata dalla tossicità di alcune fanbase, lo show di Canale 5 riacquista quel sapore che aveva smarrito, vittima (ma anche un po’ indirettamente complice) dei manipolatori seriali del televoto. È bastato, come avevamo sottolineato, puntare – come da tradizione nelle finali – su televoti flash che hanno scardinato gruppi di fan che hanno drogato l’intera edizione del reality, generando il malumore di gran parte del pubblico, mortificato nel sentirsi incapace di decidere le sorti dei concorrenti di un programma nel quale devono essere i telespettatori a stabilire le sorti dei partecipanti. Succede così che unadi, in un batter d’occhio, riacquisti un pizzico di credibilità sbattendo sonoramente fuori, in ordine, Zeudi Di Palma, Lorenzo Spolverato, Chiara Cainelli e abbia visto rinsavire Shaila Gatta, pronta a fare un passo indietro decisamente rumoroso nei confronti dell'”amato”.