Grande Fratello schiaffo di Shaila a Lorenzo? Il retroscena sulla finale

Il postsi rivela più esplosivo dellastessa. Dopo la vittoria di Jessica Morlacchi, un presuntosta facendo impazzire il web: secondo una soffiata rivelata dalla giornalista Grazia Sambruna,Gatta avrebbe tirato unoSpolverato subito dopo la puntata. Un colpo di scena che coinvolge direttamente gli Shailenzo, una delle coppie più seguite di questa edizione.: amore finito in diretta nazionaleDurante ladelGatta ha fatto il suo ritorno nella casa più spiata d’Italia. Ma ciò che doveva essere un momento di gioia e confronto si è trasformato in una vera e propria rottura pubblica. L’ex velina di Striscia la Notizia avrebbe infatti lasciato in diretta il suo ormai ex compagnoSpolverato, mettendo fine a una storia che sembrava destinata a durare anche oltre le mura del reality.