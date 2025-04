Superguidatv.it - Grande Fratello, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 31 marzo 2025, quarantaduesima puntata

La finale del, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 ha incoronato la sua vincitrice. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nelladel GF andata in onda lunedì 31con le ultime.Il racconto della diretta della 42adeldi lunedì 31Ladeldi lunedì 31è iniziata con l’ingresso di Alfonso Signorini nella casa per un saluto ai concorrenti finalisti. Il padrone di casa ha fatto il suo personale in bocca al lupo ai protagonisti: “ci vuole un pò di sana follia per fare tutto questo, ma anche tanta forza per arrivare fino alla fine. Siete voi ad avercela fatta e dovete essere soddisfatti e fdella vostra forza, godetevela tutta.