Grande Fratello Lorenzo Spolverato incontra le fans di Shaila Gatta | la reazione

è stato senza dubbio uno dei volti più discussi e riconoscibili di questa edizione del. Entrato nella Casa da modello e showman, ha saputo attirare su di sé l’attenzione di pubblico e coinquilini per oltre duecento giorni. Eppure, nella serata finale del reality,ha vissuto una vera e propria caduta libera: è stato lasciato in diretta dae, poco dopo, ha perso il televoto contro Chiara Cainelli, uscendo dalla competizione al quarto posto. Scopriamo cosa è successo dopo la finalissima.lasciain diretta: laspiazza tuttiDurante la puntata finale,è tornata nella Casa con un discorso duro e deciso. Dopo aver dichiarato che il loro amore non era sano, ha messo fine alla relazione condavanti a milioni di telespettatori.