Grande Fratello | la verità sconvolgente su Lorenzo e Shaila

Da giorni si vociferava della rottura traGatta eSpolverato, e finalmente laè venuta a galla durante la finale del. In un colpo di scena che ha lasciato tutti a bocca aperta, l’ex velina ha deciso di porre fine alla sua relazione con il modello milanese davanti alle telecamere.Con un discorso carico di emozioni,ha spiegato la sua decisione: “Questa è la tua serata, non voglio rubarti la scena, ma per me è stata una settimana molto difficile. Sono entrata con il desiderio di essere una donna libera, stavo iniziando a sperimentarlo. ma sono ricaduta nelle mie stesse dinamiche. Ce l’ho con me stessa per aver tollerato un modo brutale e aggressivo di vivere la relazione. Mi sono sentita usata, non amata. Questo non è un amore sano”.Un amore tossico: Le accuse diLe parole dihanno lasciatovisibilmente disorientato, anche se ha mantenuto un’apparente calma.