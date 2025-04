Tvzap.it - “Grande Fratello”, la decisione di Alfonso dopo la finale spiazza tutti: cosa ha fatto

Leggi su Tvzap.it

Personaggi tv. “”, ladilaha– Chiara Cainelli e il suo viaggio nel mondo delsi sono conclusi con un terzo posto che ha stupito molti. La giovane di Trento, sostenuta dai fan di Zeudi Di Palma, ha superato le aspettative, lasciando il pubblico a bocca aperta. In una serata ricca di emozioni, Chiara ha battuto Mariavittoria Minghetti al ballottaggio e Lorenzo Spolverato al televoto flash, prima di cedere il passo a Jessica Morlacchi, vincitrice di quest’edizione. (le foto)Leggi anche: “Sei ossessionato da lei”: colpo di scena al “”, Shaila lascia Lorenzo in direttaLeggi anche: Caos al “”: ‘la festalafinisce in rissa’, poi si scopre la verità“”, ladilahaNonostante il risultato, Chiara Cainelli ha lasciato la Casa con un sorriso, grazie anche alla visita sorpresa di suo padre.