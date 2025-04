Thesocialpost.it - “Grande Fratello”, la brutta notizia è appena arrivata: Signorini umiliato anche in finale

L’edizione 2025 delsi è chiusa con la vittoria di Jessica Morlacchi, ma a tenere banco nelle ultime ore non è solo il trionfo della cantante. A far discutere èun’altrache non farà piacere ad Alfonso, storico conduttore del reality di casa Mediaset: i dati Auditel della, infatti, non sono stati all’altezza delle aspettative.del “” battuta dalla fiction di Rai 1: i numeri del flopI numeri parlano chiaro: ladelè stata sconfitta da Rai 1. Lunedì 31 marzo, in prima serata, è andata in onda la seconda puntata della fiction Costanza, che ha raccolto 4.044.000 telespettatori con il 22,8% di share, surclassando il reality di Canale 5, che si è fermato a 2.690.000 spettatori con il 22% di share.Un duro colpo per Alfonso, che avrebbe sperato di chiudere l’edizione con almeno una vittoria negli ascolti.