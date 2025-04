Tvzap.it - “Grande Fratello”, Jessica vincitrice: il suo trionfo divide il pubblico

News Tv. La finale delsi è conclusa con un colpo di scena:Morlacchi è ladell’edizione, superando inaspettatamente Helena Prestes, considerata la favorita fino all’ultimo minuto. Un verdetto che ha diviso ile scatenato il dibattito sui social. Ripercorriamo i momenti salienti della serata e le reazioni alla proclamazione. Come hanato gli utenti questa vittoria? (Continua dopo le foto)Leggi anche: Caos al “”: ‘la festa dopo la finale finisce in rissa’, poi si scopre la veritàLeggi anche: “Sei ossessionato da lei”: colpo di scena al “”, Shaila lascia Lorenzo in direttaCos’è successo durante la finaleNella serata di ieri, lunedì 31 marzo 2025, si è svolta la tanto attesa finale del, che ha visto i concorrenti sfidarsi per l’ultima volta al televoto.