361magazine.com - Grande Fratello, Jessica trionfa: ecco a chi donerà il montepremi

Leggi su 361magazine.com

, la nuova edizione si è conclusa con la vittoria diMorlacchi. La reazione in studio del pubblico e degli ex inquilini, “Le ho viste cambiare, mi piacerebbe continuare ad avere un rapporto con voi vorrei il vostro numero di televoto.mi sei piaciuta” commenta dallo studio l’opinionista Cesara Buonamici. L’opinionista Beatrice Luzzi chiede ad Helena: “Sei stata una grandissima protagonista, non ti sei risparmiato hai avuto degli accessi. Secondo te se tu fossi stata un uomo, in questa modalità aggressiva avresti avuto lo stesso impatto o saresti stata criticata?”. “Io penso sarebbe stato lo stesso. La parte migliore di me è la spensieratezza” risponde Helena.Leggi anche, Javier sorprende Helena: le dolci promesseLe reazioni“Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare” ha commentato