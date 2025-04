Tvzap.it - “Grande Fratello”, finale amara per Lorenzo: come lo hanno beccato fuori dagli studi dopo la puntata

Leggi su Tvzap.it

News tv. “”,perlo– Ladelsi è rivelata un vero e proprio terremoto emotivo per. Non solo ha dovuto affrontare l’sconfitta contro Chiara, ma ha anche subito una rottura sentimentale in diretta tv. La sua compagna, Shaila Gatta, ha scelto un momento decisamente pubblico per mettere fine alla loro relazione. È di queste ore un’indiscrezione, supportata da video inediti, che mostra cosa ha fatto il gieffino subitola diretta. (le foto)Leggi anche: Caos al “”: ‘la festalafinisce in rissa’, poi si scopre la veritàLeggi anche: “Sei ossessionato da lei”: colpo di scena al “”, Shaila lasciain diretta“”,perlolaAl termine delladella diciottesima edizione delin onda lunedì 31 marzo, Alfonso Signorini ha reso noto il nome della vincitrice del reality: Jessica Morlacchi.