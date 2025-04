Grande Fratello cosa è successo davvero tra Lorenzo e Shaila dopo l’addio in finale | Ha alzato le mani

Leggi su Caffeinamagazine.it

Le voci che da giorni circolavano sulla presunta rottura traGatta eSpolverato si sono rivelate fondate. Il colpo di scena è arrivato durante ladel, quando l’ex velina ha fatto il suo ingresso nella Casa per porre fine, davanti alle telecamere, alla tormentata relazione con il modello milanese.Con un discorso carico di emozione e determinazione,ha spiegato la sua scelta: “Questa è la tua serata, non voglio rubarti la scena, ma per me è stata una settimana molto difficile. Sono entrata con il desiderio di essere una donna libera, stavo iniziando a sperimentarlo. ma sono ricaduta nelle mie stesse dinamiche. Ce l’ho con me stessa per aver tollerato un modo brutale e aggressivo di vivere la relazione. Mi sono sentita usata, non amata. Questo non è un amore sano”.