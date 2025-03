Superguidatv.it - Grande Fratello, chi è uscito al televoto flash tra Lorenzo e Chiara? Il verdetto del pubblico | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Prosegue la finale delcon una nuova pesca di piramidali. Alfonso Signorini comunica un nuovoche coinvolgerà due concorrenti., chi èaltra?La finale delentra nel vivo con un secondo. A questo giro c’è solo un piramidale nero: chi lo pescherò potrà decidere il concorrente da sfidare alpesca il nero e tocca a lui decidere chi sfidare al. “Punto al primo posto anche io, credo che tusia molto forte, sia una mia grandissima amica. Jessica credo che sia un concorrente molto forte dall’inizio, a questo punto non posso guardare in faccia alle amicizie, devo giocare e quindi gioco potenzialmente con la più debole delle due che per me è” – diceche sceglie di sfidare