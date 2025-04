Grande Fratello caos Helena dopo la finale davanti a Javier e agli amici | Ha fatto un casino

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ladel2025 si è chiusa con la vittoria di Jessica Morlacchi, che ha superato in extremis la modella brasilianaPrestes in uno scontro al televoto tra emozioni, ricordi e colpi di scena.sei lunghi mesi nella Casa più spiata d’Italia, i concorrenti hanno salutato il pubblico e si sono ritrovati a Roma per festeggiare la fine dell’avventura con una notte di musica, brindisi e abbracci.L’atmosfera del party post-è stata esplosiva: i cinque finalisti, insieme ad altri volti noti del cast come Mattia Fumagalli, Federica Petagna, Stefano Tediosi, Federico Chimirri, Luca Giglioli e Yulia Bruschi, hanno trasformato il locale in un vero e proprio palcoscenico di festa. Euforia alle stelle, selfie con i fan radunati fuori, balli scatenati e qualche bicchiere di troppo.