Donnapop.it - Grande Fratello, avete sentito cosa ha detto Alfonso Signorini? A settembre non ci sarà

Leggi su Donnapop.it

Con la vittoria di Jessica Morlacchi,ha concluso la sua sesta edizione consecutiva del, un’edizione che si è distinta per la lunga durata di ben sei mesi. In totale, ad oggi,– in sei edizioni – ha condotto un totale di 247 prime serate. Un numero che supera di gran lunga le 124 puntate di Alessia Marcuzzi, che ha guidato il reality per otto edizioni.Durante l’ultima serata, dopo i ringraziamenti e i saluti,ha lasciato un messaggio che ha subito suscitatocuriosità tra i telespettatori: «Iltorna a». Ma con queste parole, il conduttore ha lasciato aperto un dubbio: tornerà anche lui alla guida del programma?Iltorna asenza?La dichiarazione diha messo in allerta molti fan del: a, il programma tornerà, ma luiancora il conduttore? La frase «Iltorna a» ha infatti suscitato interrogativi sulla sua presenza.