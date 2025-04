Lapresse.it - Grande Fratello, ascolti tv flop e il futuro è un’incognita

Leggi su Lapresse.it

Ilha chiuso ieri sera, lunedì 31 marzo, l’edizione peggiore di sempre in termini ditv. Forse Piersilvio Berlusconi non aveva tutti i torti quando alcuni mesi fa bacchettò uno dei suoi programmi di punta a causa degli eccessi dei suoi concorrenti. L’auditel non mente mai e in 25 anni di messa in onda, la finale delha perso in media 13.329.000 spettatori e oltre 36 punti di share.I numeri del GfLa finale della prima edizione – datata 21 dicembre 2000 condotta da Daria Bignardi che sancì il successo di Cristina Plevani – registrò una media di 16.019.000 spettatori e il 60% di share. La finale di ieri sera è stata vista da 2.690.000 spettatori, 22% di share, seppure va detto che grazie al Total Audience il consumo online consente a questa edizione di registrare un +12,5% (da sommare aglitelevisivi tradizionali).