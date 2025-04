Tvzap.it - “Grande Fratello”, Alfonso Signorini potrebbe lasciare la conduzione: chi lo sostituirebbe

News TV. Dopo oltre sei mesi di emozioni e colpi di scena, lunedì 31 marzo 2025 è andata in onda la finale della 18ª edizione del, che ha visto Jessica Morlacchi vincitrice., al timone dello storico reality, con questa edizione, ha raggiunto un record impressionante: 247 prime serate all’attivo, rendendo il suo ciclo alla guida del programma il più lungo di sempre. Ma se la serata conclusiva ha celebrato il successo di questa edizione, un dettaglio non è sfuggito ai telespettatori più attenti:ha parlato del ritorno del programma a settembre, ma senza menzionare sé stesso come conduttore. Che sia il segnale di un addio imminente?Leggi anche: “”, Shaila choc dietro le quinte: si è scoperto solo oraLeggi anche: “”, Helena combina un disastro proprio sotto gli occhi di Javier: cosa è successolaDurante la diretta finale,ha voluto ringraziare il pubblico, le opinioniste e tutto lo staff che lo ha affiancato in questa lunga avventura.