Gosens: «Inter, una macchina perfetta! Sarà dura per il Bayern Monaco»

Nel corso dell’vista a Copa TS, l’ex esterno dell’, Roben, è tornato a parlare dell’e della sfida di settimana prossima contro il. COMPATTI – Robin, ex giocatore dell’e attuale esterno della Fiorentina, nel corso dell’vista rilasciata al podcast Copa TS, ha parlato del passato a Milano e della prossima sfida in Champions League contro il. Queste le sue parole: «Vincent Kompany sta cercando di minimizzare la situazione al, ma è davvero impensabile ciò che sta accadendo in questo momento con gli infortuni al club tedesco. Provi a convincerti da solo di essere alla pari, ma non può essere così. Contro l’una sfida molto complicata, molto difficile»., senti! Massima fiducia in tuttiLAVORO –infine, parla delle qualità del gruppo di Simone Inzaghi: «Per il– aggiungeun compito duro.