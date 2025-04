Oasport.it - Golf, prove generali al Valero Texas Open prima del The Masters. Tanti big in campo

Leggi su Oasport.it

Il PGA Tour rimane inper l’ultimo appuntamentodel The, l’evento più atteso dell’anno. Dal 3 al 6 aprile, infatti, il maggiore circuito americano si sosta da Houston a San Antonio per il, torneo che mette in palio 9,5 milioni di dollari e 500 punti FedEx. Sui fairway del TPC San Antonio difenderà il titolo Akshay Bhatia (due titoli in carriera: l’anno scorso qui nel “Lone Star State” e nel 2023 al Barracuda Championship) ma lo statunitense sarà rincorso da un field stellare.Torna indopo la pausa della scorsa settimana lo svedese Ludvig Åberg che, insieme a Tony Finau, Tommy Fleetwood, Rickie Fowler, Jake Knapp, Hideki Matsuyama e Sami Valimaki, è tra i favoriti per il titolo. Si ripresenta al via anche Max Homa, con una stagione non delle migliori alle spalle finora.