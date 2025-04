Golf | problemi al gomito per McIlroy in vista del Masters

Leggi su Sportface.it

Roryha annunciato di avere un problema almentre si prepara per il, torneo che prenderà il via la prossima settimana. Ilista nordirlandese, numero due al mondo, ha terminato al quinto posto l’Open di Houston di domenica, grazie a un impressionante giro finale di 64 colpi (sei sotto il par), ma ha rivelato di essere stato frenato da un infortunio al. “È stata una settimana solida. Non penso ancora che il mio gioco sia al 100% sotto il controllo che vorrei, ma è bello avere una settimana per lavorare su alcune cose. Il miodestro mi ha dato un po’ di fastidio, quindi probabilmente prenderò qualche trattamento per assicurarmi che vada tutto bene per Augusta – le sue parole aChannel -. Il mio allenatore Michael Bannon arriverà lunedì, lavoreremo insieme per assicurarci che tutto sia in ordine per la settimana prossima“.