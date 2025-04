«Gli Stati uniti ci chiedono di bombardare gli houthi con loro, ne discuteremo in Parlamento», l'allarme di Crosetto

Leggi su Open.online

Il ministro della Difesa, Giudo, nell’intervenire davanti alle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato, al fianco del titolare degli Esteri Antonio Tajani, segnala alcune novità che potrebbero condizionare lo scenario dei prossimi mesi, specie nel rapporto con gli. Secondo il ministro infatti, uno dei principali problemi del prossimo futuro è che «gliciun impegno maggiore in Yemen»: «Glivogliono coinvolgere più nazioni nel fare quello che fanno, vogliono un’azione diretta, paragonabile a quella del 1999 in Serbia perché pensano, sbagliando, che glisiano più pericolosi di quanto non sono in realtà». Il riferimento del ministro è all’azione Allied force che avvenne nel 1999 e in cui dall’Italia partirono per mesi bombardamenti diretti in Serbia, senza l’autorizzazione dell’Onu che rifiutò l’appoggio.