Unlimitednews.it - Gli operatori e Roma Capitale portano il 5G nelle stazioni della metropolitana

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – Scaricare e vedere un film mentre sei in viaggio in metro o fare delle videochiamate? Da oggi si può:inaugura le sue primein 5G. Da Vittorio Emanuele a Cipro, passando per Termini, Repubblica, Barberini, Spagna, Flaminio, Lepanto e Ottaviano: grazie al progetto “5G” di Smart CitySpA, i cittadini, i turisti e i pellegrini in arrivo in occasione del Giubileo possono usufruire delle connessioni mobili, veloci e affidabili in 4G e 5G di tutti glimobili, Fastweb-Vodafone, iliad, TIM e WINDTRE,giubilarimetro A (7 km di linea), per una migliore esperienza d’uso di smartphone, tablet e PC.Si trattaprima tappacollaborazione trae Smart City, la società controllata da INWIT che sta guidando il progetto5G.