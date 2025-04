Ilfattoquotidiano.it - Gli italiani sono pacifisti ma l’Ue vuole sostegno popolare sul riarmo: così si minaccia lo spirito di Ventotene

Non solo in Italia, ma soprattutto in Italia, tutte le inchieste e i sondaggi mostrano la netta prevalenza del pacifismo tra la gente comune. Come ha scritto Le Monde il 27 marzo 2025 nell’edizione in lingua inglese, “Italy’s pacifist ideals go against Europe’s desire to rearm”. Perché? A causa dei legami storici dell’Italia con il cattolicesimo e il comunismo, la stragrande maggioranza deglisi oppone alnel loro paese e in Europa, spiega l’opinionista francese. E suggerirei ai dirigenti e ai rappresentanti del Partito Democratico, amanti delle atmosfere parigine, una breve riflessione su questa frase.Quanti cittadini europei sarebbero disposti a combattere per la patria? Nel 2017, un sondaggio Gallup segnalava percentuali imbarazzanti, attorno al 20% in Italia, Spagna e Germania; meno del 30 in Francia e Regno Unito.