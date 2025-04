Ilfattoquotidiano.it - “Gli attacchi ai rivenditori Tesla? Attenti, la giustizia sta arrivando”: la procuratrice Bondi contro gli anti-Musk

Promette di non fare sconti e di trovare chiunque “prenda parte a questa ondata di terrorismo”. Lagenerale degli Stati Uniti, Pamela, tramite i suoi canali social ha lanciato un messaggio chiaro: chiunquele concessionarieverrà trovato e processato. Raccontando che sono stati chiesti 20 anni per un uomo che ha dato fuoco a una concessionariain Colorado, laha avvertito: “Questi casi rappresentano una seria minaccia alla sicurezza pubblica. Quindi non ci saranno sconti” per l’uomo. “Questo è un avvertimento, potete scappare ma non nascondervi, lasta“, ha concluso.L'articolo “Gliai, lasta”: lagliproviene da Il Fatto Quotidiano.