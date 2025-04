Ilrestodelcarlino.it - Gli alunni dell’Isc Betti scoprono la storica sede

E’ stato emozionante per loro indossare caschetto e pettorina, ancora più emozionante essere dentro l’immobile che ha ospitato per anni la scuola mediaa Largo Mora in zona San Francesco. In questi giorni gli, in particolare delle classi prime, hanno fatto visita all’edificio che è stata ladella loro scuola e che ora èdi un cantiere. Una visita che rientra in un progetto della scuola intitolato "Il materiale e l’immaginario", promosso dalla dirigente Anna Maria Isidori e dal collegio dei docenti, che, attraverso attività interdisciplinari, coinvolge gliper far comprendere loro come le tracce del passato influenzano il presente e il futuro, promuovendo così la consapevolezza, culturale e ambientale. Le classi prime della scuola secondaria si stanno occupando della ricercasulla scuola del passato, ladella, le fonti, i documenti, l’attività nasce dall’esigenza di rafforzare l’identità e il senso di appartenenza, rendendo il processo di insegnamento-apprendimento più pertinente e motivante.