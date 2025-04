Napolipiu.com - Giuntoli, prima mossa per il prossimo anno: RESCISSIONE CONSENSUALE del contratto | Accordo sulle cifre

Leggi su Napolipiu.com

per ildel">prepara laper ilconeconomico.La stagione volge al termine e la Juventus è già proiettata verso il futuro. Dopo un’annata caratterizzata da alti e bassi, la dirigenza bianconera ha iniziato a pianificare con grande attenzione le strategie necessarie per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Il principale obiettivo rimane la qualificazione alla prossima Champions League, traguardo essenziale sia sotto il profilo economico che per il prestigio del club.Parallelamente, il direttore sportivo Cristianosta lavorando intensamente per allestire una rosa più competitiva, identificando le operazioni fondamentali per migliorare l’organico e renderlo all’altezza delle ambizioni bianconere.