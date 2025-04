Dilei.it - Giulia Salemi compie 32 anni, la festa e la dolce dedica di Pierpaolo Pretelli

32 bellissime candeline per: la conduttrice e influencer, nata il primo aprile, ha festeggiato il suo compleanno circondata dall’affetto dei suoi amici più cari, con una splendida torta e un sorriso radioso. Tra i messaggi di auguri più dolci non poteva mancare quello di, suo compagno e padre del loro primo figlio, Kian, che le hato parole piene d’amore.32: ladi compleannoBuon compleanno,! L’influencer e conduttrice ha festeggiato il traguardo dei 32in grande stile, organizzando unaindimenticabile insieme ai suoi amici più stretti. Attraverso alcune storie Instagram,ha condiviso momenti della serata, mostrandosi sorridente e circondata dalle persone a lei più care. Un gruppo di amici che, come ha scritto in una delle foto di gruppo, rappresentano la sua “famiglia, persone che realmente mi conoscono e fanno parte del mio quotidiano”.