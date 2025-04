Teleclubitalia.it - Giugliano, isola ecologica chiusa da quasi un mese: dopodomani sopralluoghi dell’Asl

Leggi su Teleclubitalia.it

L’di via Selva Piccola adallo scorso 6 marzo per controlli sanitari, potrebbe presto tornare operativa., infatti, è previsto un sopralluogo da parteNapoli 2 Nord per verificare se la ditta incaricata ha ottemperato alle prescrizioni imposte durante il blitz che ha portato alla sospensione delle attività. Se l’esito .L'articolodaunTeleclubitalia.