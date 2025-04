Anteprima24.it - Giudice Sportivo, Talia squalificato per un turno: multa per l’Avellino dopo il derby

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIlha inflitto undi stop per Angelo, giunto al quinto cartellino giallo domenica scorsa nelcontro. Il centrocampista del Benevento non sarà quindi disponibile nella trasferta sul campo dell’Audace Cerignola in programma il 13 aprile perché in questo fine settimana i giallorossi effettueranno undi riposo quando avrebbero dovuto affrontare il Taranto, estromesso dal torneo il mese scorso per inadempienze amministrative. Sesto cartellino giallo per Riccardo Capellini, terzo per Davide Lamesta e primo per Alessandro Nunziante. In seguito a quanto avvenuto nel corso deldel “Partenio-Lombardi”,è statoto con una ammenda di 1000 euro “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato al 32°, al 35° e al 45° minuto del secondotempo, cinque petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze”.