Giudice sportivo, Saelemaekers salta Roma-Juventus: prima sanzione per Ranieri

Il Monday Night tra Lazio e Torino, terminato con il punteggio di 1-1, ha chiuso la 30ª giornata di Serie A. Un turno che ha sorriso alla, capace di ottenere un’altra vittoria importante contro il Lecce e di raggiungere i biancocelesti al sesto posto in classifica con 52 punti.Come di consueto, la Lega Serie A ha reso note le decisioni delGerardo Mastrandrea, che ha inflitto alcune sanzioni in vista del prossimo turno di campionato.squalificato,anche per Baldanzi Lanella sfida di domenica sera alle 20:45 contro ladovrà fare a meno di Alexis. Il centrocampista belga, infatti, è stato squalificato per una giornata dopo aver ricevuto la quinta ammonizione stagionale nel match contro il Lecce. Il cartellino giallo è arrivato per proteste nei confronti dell’arbitro Manganiello dopo un fallo non fischiato.