Internews24.com - Giudice Sportivo, arrivano le decisioni! Una giornata di squalifica per Inzaghi e Barella. Saltano il Parma

di Redazionele! Confermate le squalifiche perildopo i fatti della 30aSono state diramate ledel, Gerardo Mastrandrea, in merito ai fatti di Inter Udinese, gara della 30adi Serie A. Confermata ladi unaper il tecnico nerazzurro, Simone, con multa di 5000 euro. Confermata anche la sanzione a Nicolò, che diffidato, salterà la gara con ilPER UNAEFFETTIVA DI GARANicolo (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).PER UNAEFFETTIVA DI GARA, AMMONIZIONECON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00Simone (Internazionale): ammonizione (Nona sanzione); per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato in maniera plateale e concitata una decisione arbitrale, reiterando tale atteggiamento dopo la notifica del provvedimento diespulsione.