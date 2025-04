Sport.quotidiano.net - Giro delle Fiandre 2025, Pogacar: "Abbiamo le carte in regola per vincere"

Roma, 1 aprile– Nelle ultime settimane sul pianeta Tadejsono cambiate diverse cose, in particolare dopo la decisione di inserire nel proprio programma la Parigi-Roubaix a scapitoprime Classiche belghe. Dal novero non esce, ovviamente, il, che grazie a una startlist da urlo preannuncia un'altra giornata di grande spettacolo. Le dichiarazioni diL'appuntamento è per domenica 6 aprile, una data già da tempo cerchiata di rosso sul calendario dello sloveno. "Ilè una corsa straordinaria e, sicuramente, è unamie vittorie più importanti in carriera. L'energia e la passione per il ciclismo che si respirano in quella regione sono un qualcosa di speciale". Dice bene il fuoriclasse dell'UAE Team Emirates-XRG, che ha portato a casa la seconda Monumento dell'anno nel 2023 dopo che l'anno prima si era piazzato quarto: da allora gli obiettivi stagionali sono stati altri, almeno fino al ritorno di fiamma di quest'anno.