Oasport.it - Giovanni Visconti: “Su Tiberi ho dovuto ricredermi. Ganna alla pari con Van der Poel alla Roubaix”

Dopo aver appeso la bici al chiodo nel 2022, da quest’anno il tre volte campione italianoricopre il ruolo di talent scout della GreenEDGE Cycling, società di gestione del Team Jayco AlUla. L’ex corridore professionista ha una vasta esperienza nel settore e arricchirà l’importante “Pathway Project” del team. Tra i successi più prestigiosi del 42enne siciliano spiccano i tre titoli italiani, due tappe al Giro d’Italia del 2015, un Giro dell’Emilia, un Giro di Toscana, una Coppa Agostoni, un Trofeo Melinda, oltre ad aver conquistato per tre anni consecutivi, dal 2009 al 2011, la classifica dell’Uci Europe Tour. Un campione che forse avrebbe potuto vincere di più, ma che è sempre stato apprezzato nelle squadre in cui ha militato e che anche in appoggio di grandi campioni ha svolto un grande lavoro.