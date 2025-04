Padovaoggi.it - Giovani violenti: un crescendo di episodi allarmanti

Leggi su Padovaoggi.it

Quello della violenza minorile è un fenomeno sul quale i carabinieri stanno lavorando senza sosta. E' in atto un'impennata di situazioni con under 18 spesso italiani di seconda generazione, che pongono in essere situazioni di violenza gratuita che si manifestano attraverso prevaricazioni, rapine.