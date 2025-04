Giovani, al Senato un evento contro la violenza

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 1 apr. (askanews) – In un momento storico in cui ladi genere ele assume contorni sempre più preoccupanti, si è svolto nei giorni scorsi presso ildella Repubblica l’“VIOLENTO MAI – La Gentilezza va di moda”, promosso per aprire un dialogo autentico e necessario su questi temi, attraverso il linguaggio della comunicazione e della formazione empatica. Secondo i dati ISTAT più recenti, nel 2024 in Italia oltre 100 donne sono state uccise da uomini, spesso partner o ex. Ma c’è un altro dato che fa riflettere: il 45% dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni ha dichiarato di essere stato testimone di comportamenti violenti o discriminatori tra pari. Cresce inoltre il fenomeno dellapsicologica e delle forme più subdole dillo e umiliazione, spesso veicolate attraverso i social media.