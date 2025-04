Lanazione.it - Giovane ferito in una rissa. Spinte e sputi ai volontari

Santa Croce, 1 aprile 2025 – Un equipaggio della Croce rossa di Castelfranco è stato aggredito durante il soccorso a unrimastoin unain piazza fratelli Cervi a Santa Croce. E’ successo domenica dopo le 22. E’ l’ennesima aggressione al personale sanitario. Soccorritori, quelli della Cri di Castelfranco,che mettono a disposizione il loro tempo per aiutare il prossimo che ha bisogno. Si è trattato di un’aggressione verbale, ma anche fisica con spintoni, strattonamenti e. Per fortuna nessuno deiha avuto bisogno delle cure del pronto soccorso. “Alle 22 di domenica un nostro equipaggio di emergenza è stato chiamato ad intervenire su unaa Santa Croce – raccontano dal comitato Cri di Castelfranco – Durante tutta la durata dell’intervento e fino all’arrivo dell’automedica l’equipaggio è stato aggredito sia verbalmente sia fisicamente impedendo il corretto svolgimento in sicurezza dell’intervento.