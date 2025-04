Bergamonews.it - Giornata mondiale della salute: le iniziative dell’Asst Papa Giovanni

Bergamo. L’AsstXXIII aderisce alla, che si celebra lunedì 7 aprile 2025, condedicate alla prevenzione e alla promozione. Lesono messe in campo dagli operatori delle strutture territorialiXXIII in collaborazione con la Conferenza dei Sindaci e con ATS Bergamo.1. Campagna vaccinaleSaranno disponibili vaccinazioni gratuite per papilloma virus (HPV) (fino a 26 anni), pneumococco e herpes zoster (per i nati tra il 1952 e il 1960). È possibile sottoporsi alla vaccinazione liberamente e senza necessità di prenotazione in queste sedi:– Casa di Comunità di Borgo Palazzo (Bergamo, via Borgo Palazzo 130, ingresso 6A): martedì 8, mercoledì 9 e venerdì 11 aprile 2025 dalle 8.30 alle 12.30;– Casa di Comunità di Villa d’Almè (sede temporanea di Piazza Don Carboni): mercoledì 9 aprile 2025 dalle 8.