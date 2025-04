Ilrestodelcarlino.it - Giornata della consapevolezza: domani convegno sull’autismo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In occasioneMondialeil Teatro Verdi di Forlimpopoli ospitadalle 10,30, il‘Esperienze’ promosso dalla Fondazione Fornino-Valmori, l’associazione ‘Gambettola Eventi’ e la cooperativa Cad, con la collaborazioneProtezione Civile artusiana e il patrocinio dei Comuni di Forlimpopoli e Gambettola. L’incontro si aprirà con i saluti degli organizzatori e dei sindaci, a cui seguirà l’intervento dello psicologo Luca Urbinati, che parlerà dei ‘Disturbi dello spettro autistico: prospettive per l’inclusione’. In scaletta una nutrita serie di contributi di esperti e operatori: Lorenzo Lombardi (educatore‘Lamberto Valli’), Sara Alessandrini (psicologa e coordinatrice di ‘Insieme per crescere’), Sara Pignatari (vice presidente dell’Ente Folkloristico e Culturale Forlimpopolese), Elisa Urbinati (coordinatrice Cad), Antonella Frangella dell’associazione ‘Incontro senza barriere’.