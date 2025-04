Thesocialpost.it - Giorgia Meloni infastidita dalle mosse della Lega, il retroscena: “Governo in discussione? Non credo”

Leggi su Thesocialpost.it

Un clima di tensione sempre più acceso si respira nella maggioranza di, dove gli alleati sembrano ormai più avversari che alleati. Il leader, Matteo Salvini, promette battaglia sul piano Ue di difesa, mentre il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ribadisce la fedeltà alla linea europeista: “Noi Ursula von der Leyen l’abbiamo votata e non ci piegheremo di un millimetro”.Leggi anche:, scontro durissimo. Tajani a Salvini: “Non servono sfasciacarrozze”La premierosserva in silenzio le schermaglie interne, convinta che siano in gran parte alimentate dal congresso. Tuttavia, la sua preoccupazione cresce, tra il possibile inasprimento dei dazi di Trump sull’Europa, il delicato dossier delle armi e la mobilitazionepiazza pacifista del Movimento 5 Stelle.