Gioielli di Gusto racconti fantastici tra ornamenti golosi | la mostra al Museo del Bijou di Casalmaggiore

Cremona, 1 aprile 2025 – Un grappolo d’uva sulla giacca e una fetta d’anguria al polso, ma anche dei frutti di bosco ad adornare il capo. Accessori assolutamente stravaganti, protagonisti della nuova edizione delladi’ aldeldi, in provincia di Cremona, suggestivo spazio unico in Italia che conserva, racconta e valorizza un secolo di storia del costume e della moda dell’intero settore. Ideata 10 anni fa dalla storica del gioiello Mara Cappelletti in occasione dell’Expo dedicato al tema “Nutrire il pianeta, energia per la vita”, la, realizzata grazie al contributo di Alimentis, azienda specializzata nelle forniture per la ristorazione di alta gamma, è un prezioso punto di incontro fra il mondo delx e quello del cibo. E torna oggi in una nuova veste, orientata sì alstorico e fashion, ma con incursioni nel prestigioso ambito contemporaneo per una riflessione sia seria, sia surreale e fantastica, sul rapporto tra jewelry e food.