Ilrestodelcarlino.it - Giocare per imparare, i benefici dei videogiochi

I ragazzi al giorno d’oggi sono molto interessati ai, per questo noi alunni della II C indirizzo digitale della Da Vinci-Ungaretti, vogliamo illustrarvi gli aspetti positivi deie come i ragazzi possano farne un buon uso. Innanzitutto vorremmo sottolineare che isono una cosa seria. Le produzioni videoludiche studiano con attenzione l’ambientazione, che può essere fantasy, futuristica, storica, crossover ecc. Creare nuoviè un lavoro che richiede tanto impegno e molto tempo: progettarli e svilupparli presuppone una ricerca meticolosa e attenta. Le software-house collaborano con gruppi di esperti come sceneggiatori, fumettisti, storici o scrittori, per migliorare sempre di più la qualità del prodotto. In secondo luogo vorremmo porre l’attenzione su aspetti che di solito non vengono presi in considerazione.